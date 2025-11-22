به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران اعلام کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته، دو فروند هواپیمای ایلوشین ۴۰ تنی از صبح امروز وارد عملیات اطفای حریق در جنگل‌های مرزن‌آباد خواهند شد.

وی افزود: همچنین در حال رایزنی با ترکیه برای اعزام دو فروند هواپیمای ایلوشین ۶۰ تنی دیگر هستیم که در صورت محقق شدن، توان عملیات هوایی ما را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

استاندار مازندران با اشاره به افزایش تجهیزات هوایی خاطرنشان کرد: تعداد بالگردهای در حال عملیات نیز به ۷ فروند رسیده و همراه با هواپیماهای ایلوشین، عملیات گسترده‌ای را برای مهار آتش انجام خواهند داد.

یونسی حضور این تجهیزات سنگین هوایی را نشان‌دهنده عزم جدی برای حفاظت از عرصه‌های جنگلی استان خواند و ابراز امیدواری کرد با این سطح از تجهیزات، چشم‌انداز مهار کامل آتش‌سوزی روشن‌تر از گذشته باشد.