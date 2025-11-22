پخش زنده
امروز: -
بستر لازم برای اجرای آثار گروههای اصفهان در دیگر استانها و جشنوارههای ملی در حال فراهمشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در آیین تجلیل از برترینهای در اختتامیه سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان باشعارتئاتر، همبستگی و امید گفت: همافزایی نهادهای هنری و توجه جدی به هویت ایرانی و اسلامی، لازم است محور فعالیتهای نمایشی باشد.
سیدمهدی سیدیننیا، با گرامیداشت یاد هنرمندان فقید تئاتر افزود: هنرهای نمایشی به دلیل ماهیت زنده و ارتباط مستقیم با مخاطب، بر ذهن و رفتار جامعه تأثیری عمیق و ماندگار دارند.
وی تاکید کرد: شورای مشترک تئاتر استان با حضور ادارهکل ارشاد، شهرداری اصفهان و حوزه هنری تشکیل میشود تا ظرفیتهای مالی، اجرایی و زیرساختی سه نهاد در مسیر تقویت تئاتر استان همافزا شود؛ نمایندگانی از پیشکسوتان و هنرمندان جوان نیز در این شورا حضور خواهند داشت.
سیدیننیا با اشاره به مذاکرات اخیر با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: بستر لازم برای اجرای آثار گروههای اصفهان در دیگر استانها و جشنوارههای ملی در حال فراهمشدن است.
وی، تقویت امکان اجرای آثار را در شهرستانها یکی از مطالبات جدی جامعه تئاتر دانست و گفت: این اقدام زمینه ساز افزایش عدالت فرهنگی و دیدهشدن گروههای هنری است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با قدردانی از هیئت داوران و هنرمندان شرکتکننده، هویت ایرانی و اسلامی را محور اساسی تولیدات نمایشی عنوان کرد و افزود: توجه به هویت فرهنگی نیازمند حمایت جدی، نگارش آثار مبتنی بر ارزشهای ملی و تلاش برای بازنمایی تاریخ و ریشههای مشترک ملت ایران است.
سیدوحید فخرموسوی دبیر سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان اصفهان هم در این آیین با قدردانی از اجرای هنرمندان در بخش صحنهای و خیابانی گفت: این دوره از جشنواره با حضور پررنگ گروههای جوان و پیشکسوت برگزار شد و هیئت داوران در هر دو بخش شاهد تلاش و خلاقیت چشمگیر هنرمندان بودند.
آیین تجلیل از برگزیدگان سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان اصفهان دیشب در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان برگزار شد؛ این جشنواره با شعار تئاتر، همبستگی و امید از بیستوششم تا بیستونهم آبانماه در دو بخش صحنهای و خیابانی میزبان آثار نمایشی گروههای مختلف استان بود.