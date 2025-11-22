به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی گفت: ماموران پلیس یگان امداد این آردها را در جاده مراغه – هشتورد حین گشت زنی و کنترل خودرو‌ها از یک کامیون کشف کرده‌اند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از کامیون تعداد ۲۰۰ کیسه ۴۰ کیلویی آرد در مجموع به وزن هشت تن که فاقد هرگونه مدارک مثبته بود کشف کردند و در این رابطه یک نفر دستگیر و کامیون مربوطه به مقر انتظامی انتظامی داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه افزود: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد.

سرهنگ فارسی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.