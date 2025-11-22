رایزنی با روسیه و ترکیه برای مهار آتش الیت
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: سفارت ایران در روسیه رایزنی کرده است در صورت نیاز از ظرفیت این کشور برای مهار آتش الیت استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ شینا انصاری در جلسه ستاد مدیریت بحران مهار آتش جنگل الیت مرزن آباد گفت: دو فروند هواپیمای اطفای حریق از ترکیه به همراه یک بالگرد و ۸ نیروی متخصص امروز به منطقه اعزام میشود.
معاون رییس جمهور افزود: سفارت ایران در روسیه نیز رایزنیهایی انجام داده که در صورت نیاز از این ظرفیت و امکانات تخصصی این کشور نیز استفاده شود.
او با بیان اینکه دغدغه دولت تقویت و بسیج همه امکانات و ظرفیتها برای مهار این آتش است، ادامه داد: رایزنیهایی با وزارت دفاع و وزارت کشور انجام شده تا از همه امکانات موجود برای مهار آتش استفاده کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: همراهی و همدلی مردم منطقه به ویژه استاندار مازندران در کنترل وضعیت بحرانی بسیار موثر بود.
آتشسوزی منطقه جنگلی الیت مرزن آباد از شنبه هفته گذشته بخشهایی از پوشش گیاهی این منطقه را درگیر کرده است و نیروهای محیطزیست، منابع طبیعی، مردم محلی و گروههای داوطلب با استفاده از بالگرد و تلاش شبانهروزی در پی مهار کامل این حریق هستند.
مدیریت بحران استانداری مازندران هم اعلام کرد مقرر شد فردا برای اطفای حریق ۲ فروند هواپیمای ایلوشن و ۶ بالگرد بکار گرفته شود.
جلسه ستاد مدیریت بحران مهار آتش جنگل الیت مرزن آباد علاوه بر رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، رئیس سازمان مدیریت بحران و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به همراه استاندار مازندران و نماینده مردم چالوس، کلاردشت و مرزن آباد حضور دارند