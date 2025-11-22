تیم فوتسال قرسری کدکن در اولین دیدار خود در لیگ برتر فوتسال خراسان رضوی، با نتیجه دو بر یک این بازی را به تیم حریف واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده اداره ورزش و جوانان در بخش کدکن گفت: این دیدار نفسگیر عصر امروز در سالن ورزشی شهید برونسی کدکن و در چارچوب هفته اول رقابت‌های لیگ برتر فوتسال استان برگزار شد.

علی فضائلی فر افزود: اگرچه نتیجه نهایی به سود میهمان مشهدی رقم خورد و تیم آکادمی فوتسال قرسری کدکن، با نتیجه دو بر یک این بازی را به تیم رستوران خوشحال مشهد واگذار کرد اما حضور تیم کدکن در این عرصه، خود نقطه عطفی در ورزش این منطقه محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد؛ در این دیدار، بازیکنان پرانگیزه آکادمی قرسری کدکن که برای نخستین بار در چنین سطح بالایی از رقابت‌ها حاضر می‌شدند، با روحیه‌ای قابل تحسین به میدان رفتند و تا دقایق پایانی حریف سرسختی برای تیم با سابقه مشهدی بودند.

میزبانی این دوره از مسابقات لیگ برتر فوتسال خراسان رضوی در کدکن، فرصت بی‌نظیری را برای ورزش دوستان این بخش فراهم آورده تا از نزدیک شاهد رقابت‌های هیجان‌انگیز تیم‌های برتر باشند.