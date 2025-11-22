به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان لنده، گفت: برداشت محصول گوجه فرنگی در سطح ۱۵هکتار مزارع دشت آبلش این شهرستان آغاز شد.

مختار مشهدی زاده میزان عملکرد هر هکتار از مزارع گوجه فرنگی منطقه آبلش لنده را ۴۰ تن اعلام کرد و افزود: پیش بینی می‌شود امسال دز سطح ۱۵ هکتار از مزارع گوجه فرنگی این منطقه بیش از ۵۰۰ تن محصول برداشت شود.

مشهدی زاده اضافه کرد: محصول تولیدی گوجه‌فرنگی منطقه آبلش علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، مازاد آن به خارج از استان همجوار صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه در این طرح برای استفاده بهینه آب و خاک الگوی کشت در این طرح رعایت شده است گفت: دشت آبلش اکنون به یکی از قطب‌های مهم تولید گوجه‌فرنگی در استان کهگیلویه و بویراحمد تبدیل شده و فرصت‌های شغلی تازه‌ای برای کارگران فصلی و روستاییان ایجاد کرده است، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان لنده ادامه داد: دشت آبلش بیش از ۵۰۰هکتار است که فقط در فصل کشت بهاره مورد بهره برداری صد در صدی قرار می‌گیرد.