به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در مرحله پایانی این مسابقات تیم پیکان بندی دَیِّر با پیروزی ۲ بر یک مقابل پارس جنوبی در صدر جدول گروه ۲ این رقابت‌ها قرار گرفت.

تیم پارس جنوب نیز در جایگاه دوم این رقابت‌ها قرار گرفت. در دیدار رده‌بندی نیز همای کیش با پیروزی ۲ بر یک برابر رازین پلیمر تهران در جایگاه سوم ایستاد.

کاپ اخلاق این رقابت‌ها نیز به شهرداری مراغه اعطا شد.

هفته نخست لیگ برتر والیبال ساحلی در گروم دوم با شرکت تیم‌های پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان برگزار شد.

رازین پلیمرمیزبان هفته بعد این رقابت‌ها در تهران خواهد بود. برگزاری این رقابت‌ها تا ۶ هفته ادامه خواهد داشت.