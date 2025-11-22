به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی در شبی که گذشت، برخورد دو خودروی پراید در گردنه قاقان گزارش شد.

‌

در پی این حادثه، دو آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ دستجرده و شهباز به سرعت به محل اعزام شدند.

ارزیابی اولیه تیم‌های فوریت پزشکی حاضر در صحنه نشان داد که پنج نفر از حادثه‌دیدگان دچار مصدومیت شده‌اند.

مصدومان توسط آمبولانس به بیمارستان ولیعصر (عج) اراک اعزام شدند.

متأسفانه در این سانحه، یک خانم حدوداً ۶۰ ساله به علت شدت جراحات وارده در صحنه تصادف جان باخت.