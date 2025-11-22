هنرستان ۱۲ کلاسه ارتش با حضور استاندار خراسان شمالی، نمایندگان حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار مانه، نماینده محرومیت زدایی ارتش و جمعی از مسئولان محلی در شهرستان مانه کلنگ‌زنی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این واحد آموزشی با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌ها پیش از مهرماه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

این طرح با حمایت مالی قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهرستان تازه‌تأسیس مانه اجرا می‌شود و هدف آن توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای مهارت‌آموزی و تقویت عدالت آموزشی در مناطق کمتر برخوردار استان عنوان شده است.