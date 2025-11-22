با معرفی برگزیدگان، پانزدهمین جشنواره تئاتر فجر جنوب کرمان به کار خود پایان داد ودواثر به جشنواره کشورراه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، پانزدهمین جشنواره تئاتر فجر جنوب کرمان با درخشش هنرمندان و آفرینش لحظه‌های ماندگار در صحنه‌های خیابانی و نمایشی پایان واز برگزیدگان تجلیل شد.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: تئاتر تنها یک سرگرمی نیست، بلکه آینه هنر اجتماعی جامعه و یکی از ارکان اصلی فرهنگ در جوامع توسعه یافته است.

وی با بیان اینکه درباره هنری سخن می‌گوئیم که فراتر از سرگرمی است، اظهار داشت: تئاتر آینه هنر اجتماعی ما است، ابزاری فرهنگی و اجتماعی که از دل جامعه برمی‌خیزد و بازتابی از دغدغه‌ها، مشکلات و خواسته‌های مردم است.

حسینی، با تأکید بر اهمیت تئاتر در ساختار فرهنگی جامعه گفت: این هنر یکی از نهاد‌های تحول‌آفرین اجتماعی است و در جوامع توسعه یافته به عنوان یکی از ارکان اصلی فرهنگ شناخته می‌شود.

وی افزود: در این دوره از جشنواره ۲۳ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و بازبینی ۱۰ گروه شامل پنج گروه خیابانی و پنج گروه صحنه‌ای به بخش پایانی راه یافتند.

وی افزود: امشب به انتخاب هیأت داوران اثر جان بخش در زمینه خیابانی و دوشیزگان باغ لیمو در بخش صحنه‌ای به جشنواره فجر کشور راه پیدا کردند.