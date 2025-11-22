به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج کربلای کدکن گفت: سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج در مرحله حوزه‌ای با همکاری حوزه مقاومت بسیج کربلا و حضرت رقیه (س) و با استقبال دانش آموزان و عموم مردم در دو بخش مجزای خواهران و برادران در مصلی نماز جمعه و مسجد جامع حاج سید حسن کدکنی این شهر انجام شد.

سروان رضا خجسته افزود: شرکت‌کنندگان در سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی به رقابت پرداختند این رویداد فرهنگی و مذهبی، فرصت مناسبی برای ترویج و تعمیق معارف ناب قرآنی و سیره اهل بیت (ع) و همچنین تحکیم پیوند‌های خانوادگی و اجتماعی بود.

وی ادامه داد: در حاشیه آیین عبادی سیاسی نماز جمعه امروز شهر کدکن، بسیجیان و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج به همراه شورای فرماندهی و شورای اداری با با امام جمعه کدکن دیدار کردند این دیدار به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج صورت گرفت و در جریان آن، میز خدمت نیز برای ارائه خدمات به مردم و نمازگزاران جمعه برپا شد.