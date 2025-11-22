پخش زنده
امروز: -
هوای کلانشهر اصفهان در سه منطقه ناسالم برای همه ودر مدار قرمز آلودگی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان ؛ شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز اول آذرماه با میانگین ۱۳۵ وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز شنبه اول آذرماه با میانگین ۱۳۵ وضعیت ناسالم برای گروه (های حساس را نشان میدهد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص کیفی هوا در ایستگاههای رهنان با ۱۲۲، میرزا طاهر و ولدان با ۱۵۴ AQl در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم جامعه و در ایستگاه زینبیه با ۸۹ AQl در وضعیت زرد و قابلقبول است.
این شاخص همچنین در ایستگاههای ۲۵ آبان با ۱۲۶، کاوه با ۱۲۵، پارک زمزم با ۱۴۴، پروین با ۱۲۲، فرشادی با ۱۲۵، فیض با ۱۱۵، دانشگاه صنعتی با ۱۱۸، سپاهانشهر با ۱۳۳ AQl و شهرهای زرین شهر با ۱۱۷ AQl در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
این درحالیست که شاخص کیفی هوا در ایستگاههای بیمارستان صاحبالزمان با ۵۵، کاشان با ۶۰، شاهینشهر با ۵۶، علوم پزشکی کاشان با ۵۷، مبارکه با ۶۹ AQl در وضعیت زرد و قابلقبول است.
سایر ایستگاههای سنجش میزان آلودگی هوا قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.