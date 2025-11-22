به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس هیأت ورزش‌های آبی کیش، گفت: مسابقات شنا بانوان با حضور ۲۷۰ ورزشکار از ۱۸ استان کشور در قالب ۲۸ تیم و در ۷ رده سنی برگزار شد.

بهرام سعادت افزود: شناگران در دو ماده‌ ۵۰۰ و ۷۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند.

او افزود: شناگرانی از استان‌های فارس‌،تهران‌، البرز، اصفهان، کرمانشاه، خوزستان، زنجان و جزیره کیش در رده های سنی مختلف توانستند رتبه های برتر را کسب کنند.

رئیس هیئت ورزش های آبی کیش، خاطرنشان کرد: تیم های پرشین دُلفین تهران، ایرَن المپیک شیراز و خانه شنا شیراز در پایان به ترتیب با کسب ۱۵۲ ، ۱۲۰ و ۸۴ امتیاز رتبه های اول تا سوم تیمی را به خود اختصاص دادند.

بهرام سعادت گفت: در پایان به نفرات اول تا سوم نشان و حکم قهرمانی و به نفرات چهارم تا ششم حکم شناگر برتر اهدا شد.