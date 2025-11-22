معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها، از اجرای مرحله جدید طرح پایش زندانیان در زندان‌های استان تهران و نتایج مؤثر آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمدعلی فیروزجایی گفت: در جریان اجرای این طرح و با پیگیری قضات ناظر زندان و شعب شورای حل اختلاف مستقر در زندان‌ها، ۵۵ نفر از زندانیان مستحق آزادی یا واجد شرایط مساعدت مالی شناسایی شده‌اند و با ایجاد زمینه‌های لازم، مقدمات آزادی آنان فراهم گردید.

فیروزجایی افزود: هم‌زمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، جلسه‌ای با حضور خیرین نیک‌اندیش برگزار شد که در آن با ارائه کمک‌های بلاعوض بیش از ۶ میلیارد تومان، هزینه‌های مربوط به آزادی این زندانیان تأمین شد و این افراد در روز‌های آینده به آغوش خانواده‌های خود بازخواهند گشت.

وی با اشاره به اهمیت اجتماعی این اقدام گفت: از بین این افراد، ۱۲ بانوان زندانی هستند که آزادی آنان علاوه بر خودشان، نقشی مهم در تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت.

فیروزجایی تأکید کرد: این اقدام ها در چارچوب سیاست‌های کلان دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری، کرامت‌محوری و حمایت از خانواده زندانیان انجام شده و با تداوم طرح پایش، روند رسیدگی و آزادی محکومان واجد شرایط با دقت و سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.