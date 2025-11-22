کارشناس هواشناسی مازندران: از امروز شنبه تا چهارشنبه آسمان استان صاف و آفتابی پیش بینی می‌شود.

آسمان صاف و آفتابی تا چهارشنبه در مازندران

آسمان صاف و آفتابی تا چهارشنبه در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: از امروز شنبه تا چهارشنبه آسمان استان صاف و آفتابی پیش بینی می‌شود.

حمیدی با اشاره به اینکه طی این مدت جو استان پایدار است؛ افزود:در مناطق ساحلی و جلگه‌ای احتمال مه رقیق صبحگاهی وجود دارد.

وی گفت: از چهارشنبه شب در مناطق غربی استان افزایش ابر، وزش باد و مناطق ساحلی و دامنه‌ها با رگبار‌های پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه برای پنجشنبه علاوه بر بارش پراکنده باران کاهش دما را در سطح استان شاهد هستیم افزود: ارتفاعات استان برای چهارشنبه و پنجشنبه شب مه آلود است و رانندگانی که در محور‌های کوهستانی تردد می‌کنند احتیاط کنند.

حمیدی در ادامه گفت: دیروز ساری و قائمشهر با ۲۶ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۳ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.

وی افزود: دریا از امروز تا چهارشنبه با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.