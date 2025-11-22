به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز تا ظهر امروز، با تاثیر و نفوذ زبانه‌های سامانه پرفشار در مناطق شرقی و مرکزی استان بخصوص محدوده شهرستان‌های بشاگرد، میناب، رودان، جاسک، بندرعباس، خمیر، سیریک و قشم دریای عمان و تنگه هرمز، افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی و متلاطم شدن دریا پیش بینی می‌شود و بروز گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش موقتی دید افقی نیز دور از انتظار نیست.

او افزود: پاره‌ای نقاط در دریای عمان و تنگه هرمز با افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی و خلیج فارس با وزش باد‌های شمال غربی متلاطم خواهد بود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها به ویژه در بنادر شرقی و مرکزی استان در نظر گرفته شود.

او افزود: تداوم این شرایط ناپایدار جوی و دریایی به تناوب تا صبح روز دوشنبه سوم آذر پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی امروز افزایش دمای بیشینه وکاهش رطوبت نسبی هوا در مناطق شرقی و مرکزی استان مورد انتظار است و از فردا تا پایان هفته به تدریج کاهش نسبی دما با تاکید بر ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.