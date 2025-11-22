مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان‌شمالی گفت: پیکر مطهر پنج شهید گمنام در شهرستان بجنورد و سه شهید نیز در سایر شهرستان‌های استان به خاک سپرده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ الهی راد افزود: مراسم استقبال در دوم آذرماه ساعت ۱۴:۳۰ از میدان آزادگان به سمت مسجد جامع برگزار خواهد شد.

وی گفت: همچنین مراسم وداع با شهدا یکشنبه ۲ آذرماه همزمان با نماز مغرب و عشا در محل مسجد جامع برنامه‌ریزی خواهد شد.

الهی راد گفت: پیکر مطهر شهدا نیز در روز ۳ آذر ساعت ۸:۳۰ صبح از محل مسجد انقلاب با حضور مردم ولایی شهرستان تشییع خواهد شد.

شهرستان بجنورد میزبان ۵ شهید والامقام خواهد بود که در دانشگاه‌های علوم پزشکی، دارالفنون، شهرک مسکونی ولیعصر (فرهنگیان)، شهرک الغدیر و روستای قلعه جق تدفین و سه شهید گرانقدر نیز در فرماندهی انتظامی شیروان، آلومینای جاجرم و شهر غلامان خاکسپاری خواهند شد.