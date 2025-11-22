پخش زنده
بسیج ورزنه برای آزادی زندانیان غیر عمد، ۲.۵ میلیارد تومان به ستاد دیه اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ورزنه گفت: در سال جاری با همراهی خیران، بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان غیرعمد به ستاد دیه پرداخت شده و در هفته بسیج یک زندانی دیگر هم با حمایت دستگاه قضایی آزاد میشود.
سرهنگ پاسدار مجتبی باقری افزود: ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ورزنه در حوزه فعالیتهای علمی و پژوهشی، اقداماتی مانند شناسایی استعدادهای درخشان، حمایت از دانشآموزان محروم و پشتیبانی در جشنوارههای علمی را بهعنوان برنامههای شاخص خود دنبال کرده است.
وی بخش فرهنگی و اجتماعی را از گستردهترین حوزههای فعالیت بسیج دانست و ادامه داد: بسیج در موضوعاتی مانند رسیدگی به خانوادههای درگیر طلاق، درمان و ترک اعتیاد، معرفی افراد نیازمند به کمپ ترک اعتیاد سپاه بهصورت رایگان و ارائه مشاورههای تخصصی، نقش موثری ایفا کرده است.
باقری گفت: همچنین در ایام اوقات فراغت تابستان، حدود ۸۹۰ دانشآموز در ۴۰ پایگاه بسیج محلهمحور زیر پوشش برنامههای آموزشی و تربیتی قرار گرفتند و در حوزه حمایت از دانشآموزان نیازمند، بیش از ۶۰۰ بسته نوشتافزار توزیع شدهاست.
وی سازندگی و محرومیتزدایی، مرمت و ساخت بیش از ۵۰ واحد مسکونی محرومان را از دیگر اقدامات شاخص نام برد و افزود: در حوزه اشتغالزایی ۴۰۰ فقره طرح دام، شیلات، صفحات خورشیدی، دامپروری و کارگاههای صنعتی اجرا شده که برخی از آنها بهصورت بلاعوض وام دریافت کردهاند.
وی توزیع ۱۵۰۰ بسته معیشتی بین خانوادههای نیازمند را از دیگر فعالیتها برشمرد و ادامه داد: احیای تنها قنات شهرستان در روستای طهموسات با همکاری جهاد کشاورزی و کمکهای بسیج به دامداران برای مقابله با بیماریهای دامی از دیگر اقدامات مهم است.
وی به فعالیت بسیج درمورداقدامات امنیتی هم اشاره کرد و گفت: گشتهای رضویون بسیج با کمک کلانتری نقش بسزایی در تحقق امنیت پایدار و کاهش چشمگیر سرقتهای خرد و کلان داشته است و در حوزه آموزش نظامی، دفاعی و امنیتی هم شهرستان ورزنه موفق به کسب رتبه اول استان در آموزش رزم مقدماتی شد.