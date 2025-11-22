به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه ، جهانگیر شاهینی روز گذشته در قصرشیرین بااشاره به اهمیت راه اندازی غرفه‌های توسعه صادرات و واردات چمدانی گفت: این غرفه‌ها برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه ضروری است، اما بهره‌برداری کامل از آنها منوط به صدور مجوز‌های قانونی است که باید در سطوح استانی و کشوری پیگیری و نهایی شود.

وی گفت: برای سامان‌دهی ورود و خروج کالا و مسافر، باید گیت‌های رسمی در شورای مکان مستقر شود تا امکان اخذ عوارض در چارچوب منطقه آزاد و هدایت آن به مسیر توسعه فراهم شود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تقویت نقش منطقه آزاد در صادرات، اظهار کرد: در بخش سکو‌های صادراتی و وارداتی، تمهیدات لازم باید در استان اندیشیده شود و با اختیاراتی که اخیراً به استانداران داده شده، مصوبات موردنیاز را در کارگروه اقتصادی و در صورت ضرورت شورای تأمین پیگیری می‌کنیم.

شاهینی گفت: این منطقه ظرفیت آن را دارد که سه شهرستان قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل‌ذهاب را پوشش دهد و به سکوی پرتاب استان کرمانشاه در حوزه‌های تجاری، صادراتی و خدماتی تبدیل شود. از این رو طرح‌های توسعه‌ای آن از ابعاد مختلف در حال بررسی است.

وی ایجاد سکوی فناوری در منطقه آزاد را یکی از رویکرد‌های مهم دانست و ادامه داد: برنامه‌ریزی شده که خدمات فنی و مهندسی و محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به کشور‌های همسایه ارسال شود و همکاری‌های متقابل شکل گیرد تا بتوانیم به جوینت‌ونچر‌های (سرمایه‌گذاری یا فعالیت مشترک) مشترک میان ایران و کشور‌های منطقه برسیم.

وی افزود: اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌زودی مشخص می‌شود تا منطقه آزاد قصرشیرین به جایگاهی متمایز در کشور برسد و بتوانیم در حوزه خدمات رقابتی کالا و مسافر نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشیم.