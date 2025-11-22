پخش زنده
رئیس پلیس راهور استان از اجرای طرح توقیف ساعتی وسایل نقلیه متخلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، سرهنگ محمد پورشمس گفت: در راستای کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی، خودروهای دارای تخلف حادثهساز ر بهصورت ساعتی یا روزانه توقیف و رانندگان متخلف اعمال قانون میشوند.
او افزود: در اجرای این طرح بطور متوسط در سطح معابر شهری استان روزانه حدود ۱۵ خودرو و ۳۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف به مدت دو ساعت در محل مناسب توقیف شده و پس از سپری شدن مدت زمان توقیف و اعمال قانون راننده متخلف وسيله نقليه ترخیص می شود.