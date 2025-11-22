پیچش بوی عطر شهدای خوشنام در شهر شهید پرور سرفاریاب
پیکر پاک ۲ شهید خوشنام دوران دفاع مقدس بر دستان مردم شهید پرور سرفاریاب تشییع شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مردم ولایتمدار و شهید پرور سرفاریاب در مراسمی پرشور، پیکر دو تن از شهدای خوشنام دوران دفاع مقدس را بر دستان خود تشییع کردند. در این آئین معنوی قشرهای مختلف مردم و مسئولان، در مسیر تشییع از میدان ورودی شهر سرفاریاب تا مسجد مصلا، و در فضائی آکنده از عطر معنویت شهدا، با پاشیدن گلاب و شاخههای گل بر روی پیکرهای مطهر و سر دادن شعارهای مذهبی، عشق و ارادت خود را به فرزندان خوشنام میهن نشان دادند. اقامه نماز جماعت، برگزاری برنامه شبی با شهدا با اجرای مداحی و سینه زنی، حضور مردم در کنار پیکرهای شهدا در مسجد مصلی سرفاریاب و تجدید میثاق آنان با آرمانهای انقلاب و شهدا از دیگر برنامههای مراسم تشییع شهدا در شهر سرفاریاب بود.