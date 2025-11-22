پخش زنده
امروز: -
یک مرد ۴۵ ساله اهل مهاباد بر اثر حمله خرس در محور کوهستانی مهاباد–پیرانشهر مجروح و به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مسؤول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد، بیان کرد: این فرد در محدوده «سهری مهیدان» لحظاتی پس از خروج از خودرو، غافلگیرانه مورد حمله خرس قرار گرفته است.
به گفته رضا عقیلیفر، فرد مصدوم از ناحیه سر، شکم و پا دچار آسیب شده و با استفاده از نور چراغقوه توانسته خرس را دور کند. او سپس خود را به روستای قاضیآباد رسانده و اهالی روستا وی را به بیمارستان منتقل کردهاند.
او با اشاره به اینکه اقدامات درمانی لازم در اورژانس انجام شده است افزود: این مرد پس از بهبودی نسبی و با رضایت خود از بیمارستان مرخص شده است.
وی همچنین از ساکنان و گردشگران مناطق کوهستانی خواست هنگام حضور در این مناطق از تکروی پرهیز کنند، چرا که احتمال برخورد با حیوانات وحشی همچون خرس و گرگ وجود دارد.
او یادآور شد: خرس قهوهای در حالت عادی برای انسان خطرناک نیست و معمولاً در صورت نزدیک شدن انسان، محل را ترک میکند؛ مگر اینکه تحریک یا تهدید شود.
خرس قهوهای با نام علمی Ursus arctos به دلیل تخریب زیستگاه و کاهش گستره قلمرو، در فهرست گونههای در معرض خطر قرار دارد و حفاظت از آن نیازمند توجه ویژه است. این حیوان همهچیزخوار است و علاوهبر گوشت، از گیاهان، عسل، لارو حشرات و برگ درختان نیز تغذیه میکند.
محور مهاباد–پیرانشهر که به «جاده پسوه» نیز معروف است، از زیستگاههای اصلی پستانداران وحشی از جمله خرس قهوهای و گرگ به شمار میرود.