به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مسؤول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد، بیان کرد: این فرد در محدوده «سه‌ری مه‌یدان» لحظاتی پس از خروج از خودرو، غافلگیرانه مورد حمله خرس قرار گرفته است.

به گفته رضا عقیلی‌فر، فرد مصدوم از ناحیه سر، شکم و پا دچار آسیب شده و با استفاده از نور چراغ‌قوه توانسته خرس را دور کند. او سپس خود را به روستای قاضی‌آباد رسانده و اهالی روستا وی را به بیمارستان منتقل کرده‌اند.

او با اشاره به اینکه اقدامات درمانی لازم در اورژانس انجام شده است افزود: این مرد پس از بهبودی نسبی و با رضایت خود از بیمارستان مرخص شده است.

وی همچنین از ساکنان و گردشگران مناطق کوهستانی خواست هنگام حضور در این مناطق از تک‌روی پرهیز کنند، چرا که احتمال برخورد با حیوانات وحشی همچون خرس و گرگ وجود دارد.

او یادآور شد: خرس قهوه‌ای در حالت عادی برای انسان خطرناک نیست و معمولاً در صورت نزدیک شدن انسان، محل را ترک می‌کند؛ مگر اینکه تحریک یا تهدید شود.

خرس قهوه‌ای با نام علمی Ursus arctos به دلیل تخریب زیستگاه و کاهش گستره قلمرو، در فهرست گونه‌های در معرض خطر قرار دارد و حفاظت از آن نیازمند توجه ویژه است. این حیوان همه‌چیزخوار است و علاوه‌بر گوشت، از گیاهان، عسل، لارو حشرات و برگ درختان نیز تغذیه می‌کند.

محور مهاباد–پیرانشهر که به «جاده پسوه» نیز معروف است، از زیستگاه‌های اصلی پستانداران وحشی از جمله خرس قهوه‌ای و گرگ به شمار می‌رود.