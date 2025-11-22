پخش زنده
امروز: -
پلیسراه اصفهان-کوهپایه ۲ کودک سرگردان در آزادراه شرق را که در معرض خطر تصادف بودند، نجات داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، رئیس پلیسراه استان اصفهان گفت: گروه گشت پلیسراه اصفهان-کوهپایه هنگام گشتزنی دربزرگراه شرق و مواجهه با ۲ کودک دوچرخهسوار که بیهدف و سرگردان در مسیر خودروها حرکت میکردند، آنان را از مسیر پرتردد خارج کرده و به مکان امن منتقل کردند.
علی مولوی افزود: باتوجهبه اینکه کودکان به دلیل آشنا نبودن با مسیر و نبود همراه، دچار سردرگمی شده بودند، مأموران پس از اطمینان از سلامت آنها، موضوع را به عوامل شهرداری اطلاع دادند و کودکان برای انتقال به منزل و تحویل به خانواده، به آنان سپرده شدند.
وی به والدین توصیه کرد: از رهاکردن کودکان در مسیرهای پرتردد و بزرگراهها خودداری و با نظارت کافی بر بازی و تردد آنان از بروز هر حادثهای جلوگیری کنند.