به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، رئیس پلیس‌راه استان اصفهان گفت: گروه گشت پلیس‌راه اصفهان-کوهپایه هنگام گشت‌زنی دربزرگراه شرق و مواجهه با ۲ کودک دوچرخه‌سوار که بی‌هدف و سرگردان در مسیر خودرو‌ها حرکت می‌کردند، آنان را از مسیر پرتردد خارج کرده و به مکان امن منتقل کردند.

علی مولوی افزود: باتوجه‌به اینکه کودکان به دلیل آشنا نبودن با مسیر و نبود همراه، دچار سردرگمی شده بودند، مأموران پس از اطمینان از سلامت آنها، موضوع را به عوامل شهرداری اطلاع دادند و کودکان برای انتقال به منزل و تحویل به خانواده، به آنان سپرده شدند.

وی به والدین توصیه کرد: از رهاکردن کودکان در مسیر‌های پرتردد و بزرگراه‌ها خودداری و با نظارت کافی بر بازی و تردد آنان از بروز هر حادثه‌ای جلوگیری کنند.