خبر‌هایی از برتری هندبالیست‌های استان در نخستین گام لیگ آیندگان کشور تا صعود فوتبالیست‌های شمس آذر به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی را در بسته خبر‌های ورزشی مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، تیم ستارگان قزوین نماینده استان در نخستین گام لیگ آیندگان کشور با نتیجه ۲۸-۲۵ مقابل لرستان به برتری رسید.

تیم ستارگان قزوین در ادامه این رقابت‌ها به مصاف نمایندگان مرکزی، اصفهان و کرمان می‌رود.

لیگ هندبال آینده سازان کشور به میزبانی اراک در حال برگزاری است.

صعود فوتبالیست‌های شمس آذر به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی

تیم شمس آذر در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی مقابل نیروی زمینی به برتری رسید.

در این دیدار که در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار شد، نماینده استان با نتیجه ۳-۲ صاحب برتری شد.

شکست والیبالیست‌های مقدم قزوین مقابل نماینده مازندران

تیم مقدم در هفته ششم لیگ یک والیبال مقابل گلفام آمل با نتیجه ۳-۲ بازی را واگذار کرد.

نماینده استان با کسب ۱۳ امتیاز در رده دوم جدول گروه دو لیگ یک والیبال قرار دارد.

پنجمی جهان در افتخارات فوتسالیست بویین زهرایی به همراه تیم ملی دانش آموزی

تیم ملی فوتسال دانش‌آموزی کشور که در ترکیب خود از علیرضا نعمتی ملی پوش استان بهره می‌برد، با کسب عنوان پنجمی مسابقات قهرمانی دانش‌آموزان جهان به کار خود پایان داد.

مسابقات فوتسال دانش آموزان جهان به میزبانی برزیل برگزار شد.