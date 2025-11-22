فرمانده انتظامی اسلام آبادغرب از قتل یک پزشک متخصص قلب و عروق در این شهرستان و به دنبال اختلافات ملکی خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه سرهنگ حیدر حق جویان گفت: به دنبال وقوع حادثه تیراندازی که ساعتی قبل (جمعه ۳۰ آبان) در یکی از روستا‌های شهرستان اسلام آبادغرب به وقوع پیوست، تیم‌هایی از ماموران پلیس به سرعت در محل حادثه حاضر شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور پلیس در محل و انجام تحقیقات ابتدایی مشخص شد یک پزشک متخصص قلب و عروق در یکی از روستا‌های اسلام آبادغرب از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داده است.

سرهنگ حق جویان تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی پلیس حاکی از این است که پزشک مقتول با برادر زاده‌های خود دچار اختلافات ملکی بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب با اشاره به اینکه ۲ نفر مظنون به قتل پزشک متخصص قلب و عروق هستند، از دستگیری یکی از آنها با تلاش ماموران پلیس خبر داد و گفت: تلاش برای دستگیری دیگر فرد مظنون ادامه دارد.

وی در پایان گفت: پس از مشخص شدن زوایای مختلف پرونده قتل این پزشک اسلام آبادی، نتیجه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.