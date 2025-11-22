به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رییس هیئت ورزش کارگری خراسان شمالی گفت: مسابقات قهرمانی تنیس کارگران کشور با حضور ۱۷ استان و در قالب ۳۰ تیم، به میزبانی استان اردبیل برگزار شد.

سعیدی افزود: در این دوره از رقابت‌ها، ورزشکاران کارگری کشور در فضایی کاملاً رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم استان البرز عنوان قهرمانی را کسب کرد، تیم گیلان به مقام نایب‌قهرمانی رسید و تیم‌های خراسان شمالی و تهران نیز عنوان سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.