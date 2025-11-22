دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با صدور دستوری ویژه، بر تقویت نظارت‌های میدانی و تشکیل بانک اطلاعاتی از مراکز نگهداری معلولان و محجورین در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با دستور ویژه دادستان مرکز استان، روند تقویت و ارتقای رصد و رسیدگی قضایی به وضعیت مراکز نگهداری معلولان و محجورین در استان آغاز شده و تیم‌های قضایی با بازدید‌های میدانی، مأمور ارزیابی دقیق شرایط این مراکز و ساماندهی پرونده‌های مرتبط شدند.

اکبر عالیشاه با صدور دستور ویژه به مسئولان قضایی معاونت ارجاع و سرپرستی دادسرای مرکز استان، بر لزوم تقویت نظارت‌ها، پایش دقیق پرونده‌های مرتبط با مراکز نگهداری معلولان و محجورین و اجرای کامل فرآیند‌های قانونی حمایتی تأکید کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های سند تحول قضایی، تأکیدات رئیس قوه قضاییه و حمایت‌های رئیس‌کل دادگستری مازندران، از تشکیل بانک اطلاعاتی استانی مراکز نگهداری معلولان، محجورین و سایر مجموعه‌های حمایتی خبر داد و افزود: دستگاه قضایی استان با توجه ویژه، وضعیت این اقشار آسیب‌پذیر را رصد کرده و هیچ‌گونه کوتاهی بدون دلیل موجه قانونی در ارائه خدمات به آنان قابل قبول نیست.

دادستان مرکز مازندران با تقدیر از همکاری مؤثر اداره‌کل بهزیستی استان در اجرای طرح بازدید‌های میدانی، تاکید کرد: همکاری دوسویه دستگاه قضایی و بهزیستی می‌تواند بخشی از مشکلات این افراد و خانواده‌های آنان را کاهش دهد و ظرفیت‌های قانونی در این مسیر باید به‌طور کامل مورد استفاده قرار گیرد.

در همین راستا، مسئولان قضایی معاونت ارجاع و سرپرستی دادسرای مرکز استان در بازدید میدانی از مرکز نگهداری معلولین در ساری، وضعیت عمومی مرکز، نیاز‌ها و چالش‌ها را مورد ارزیابی قرار دادند و در جریان این بازدید و ضمن گفت‌و‌گو با مدیران مرکز، دستورات لازم برای تکمیل، دریافت و ارسال مشخصات محجورین جهت تشکیل و سامان‌دهی پرونده‌ها در شعبه سرپرستی صادر شد.

همچنین پرونده قضایی دو نفر از محجورین به‌صورت ویژه بررسی و مشاوره‌ها و راهنمایی‌های حقوقی و قضایی لازم به مسئولان مرکز ارائه شد.

این بازدید با هدف ارتقای نظارت، بهبود روند رسیدگی به وضعیت محجورین، تقویت خدمات حمایتی و تسهیل پیگیری‌های قضایی انجام شد.