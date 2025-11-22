به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با فرارسیدن هفته بسیج و گرامیداشت یاد شهدا، گلزار شهدای بنادک سادات با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده شهدا غبار روبی و عطر افشانی شد.

همچنین همایش پیاده روی خانوادگی با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و پیشکسوتان ورزش در هنزا برگزار شد.

این مراسم که با حضور پزشک همراه بود از شرکت کنندگان تست سلامت انجام شد و با حضور یک دامپزشک، راهنمایی لازم به دامداران به عمل آمد.

همزمان با هفته بسیج، یگان‌های دفاعی امینی بسیج شامل، گردان‌های امنیتی امام علی (ع)، تیم‌های گشت رضویون و دسته‌های رزمی پایگاه‌های مقاومت در میبد رژه موتوری برگزار کردند.

سرهنگ هادی برزگر جانشن فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد گفت: در این مراسم که ۳۰۰ بسیجی شرکت داشتند؛ بسیجیان با گشت در سطح شهر، شکوه و اقتدار بسیجی را به نمایش گذاشتند.