بیش از ۴۰۰ هزار تن پیاز در شهر قهدریجان انبار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در حاشیه بازدید از سردخانه سرد و انبارهای پیاز شهر قهدریجان گفت: بیش از ۳۰ درصد از پیاز کشور را کشاورزان شهرستان فلاورجان تولید میکنند.
محمدرضا طلایی افزود: کشاورزان با هدف سورت و بسته بندی بهتر محصول را به شهرستان منتقل میکنند و به مرور روانه بازارهای داخلی و خارجی میکنند.
وی گفت: با هدف حمایت هرچه بهتر از کشاورزان و گلخانه داران این شهرستان تا اواخر امسال کار ساخت اولین کارخانه صنایع تبدیلی در این شهرستان با ۵۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز میشود.
رمضان رحیمی نماینده مردم فلاورجان نیز با اشاره به اینکه روزانه بیش از هزار تن پیاز از انبارهای شهرستان در بازار داخلی توزیع میشود گفت: برای اجرای طرح ذخیر سازی احتیاطی پیاز و حمایت هرچه بهتر از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تا کنون بیش از ۳۰ هزار تن پیاز خریداری و ذخیره سازی شده است.