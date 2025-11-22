دومین دوره مربی‌گری، استاژ و ارتقای علمی داوری کاراته با حضور نمایندگان ۱۵ استان کشور به میزبانی مهران برگزار شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ «مسلم باقری» مسئول مرکز تربیت‌بدنی سپاه‌امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام اظهار داشت: این دوره آموزشی به مدت سه روز و با حضور ۳۴۰ مربی و داور بسیجی از ۱۵ استان کشور برگزار شد.

وی افزود: این دوره توسط هیات کاراته بسیج کشور و زیر نظر فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران به میزبانی مرکز تربیت بدنی سپاه امیرالمومنین (ع) و همکاری هیات‌های کاراته بسیج و کاراته استان ایلام برپا بود.

مسئول مرکز تربیت‌بدنی سپاه‌امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام ادامه داد: این دوره آموزشی در بخش زنان و مردان بسیجی از ۲۷ تا ۳۰ آبان به مناسبت گرامی‌داشت هفته بسیج در شهر مرزی مهران برگزار شد.

باقری اضافه کرد: در این دوره تعداد ۳۴۰ نفر از فراگیران مربی‌گری و داوری از سراسر کشور حضور داشتند و هدف از برگزاری آن ارتقای سطح علمی و فنی داوران و مربیان بسیجی برای رشد و اعتلای ورزش کاراته بود.

این دوره آموزشی با حضور استادان برجسته کشوری در رشته کاراته و به مناسبت گرامیداشت هفته بسبج برپا شد.

دوره قبل این آموزش‌ها سال گذشته به میزبانی مرکز تربیت‌بدنی سپاه‌امیرالمؤمنین (ع) و در مجموعه ورزشی شهدای قلاویزان شهرستان ایلام برگزار شد.