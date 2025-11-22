به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ مرتضی ترازی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه حفاری غیرمجاز اشیای تاریخی در یکی از مناطق ییلاقی شهرستان ماسال، پس از تحقیقات نامحسوس و تایید صحت موضوع، ماموران انتظامی به این روستای ییلاقی اعزام شدند.

وی افزود: با اعزام ماموران به منطقه، متهمان ۲۷، ۴۱، ۴۲، ۴۶ و ۵۴ ساله با حکم قضایی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ ترازی گفت: ۲ چکش برقی، ۲ دستگاه بی سیم دستی و یک عدد دوربین شلنگی از متهمان کشف و ضبط شد.