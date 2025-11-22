پخش زنده
امروز: -
زنگ بسیج در هنرستان دخترانه زندهیاد احمد عباسی شهرستان عباسآباد نواخته شد و فرمانده سپاه این شهرستان از اجرای ۲۸۵ برنامه در این ایام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم نواختن زنگ بسیج در هنرستان دخترانه زندهیاد احمد عباسی شهرستان عباسآباد برگزار شد.
سرهنگ محمودی فرمانده سپاه شهرستان عباسآباد در این مراسم با اشاره به جایگاه بسیج گفت: بسیج مکتبیترین و مردمیترین نهاد انقلاب اسلامی است که بر دو پایه اساسی خداباوری و اعتماد به نفس استوار شده و همواره در مسیر خدمت به مردم گام برداشته است.
وی با تقدیر از دستاندرکاران این برنامه فرهنگی افزود: ایام فاطمیه و هفته بسیج فرصتی ارزشمند برای بهرهمندی از فیوضات معنوی و تقویت ایمان و روحیه خودباوری است.
فرمانده سپاه شهرستان عباسآباد از اجرای ۲۸۵ برنامه در این شهرستان خبر داد و گفت: بسیج ادامهدهنده راه شهدای بزرگی چون شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای والامقام است؛ راهی که سرشار از ایثار، صلابت و مقاومت است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: همه ما با پایبندی به آرمانهای انقلاب، در مسیر بسیجی ماندن، مردمی بودن و حفظ ارزشهای اسلامی ثابتقدم باشیم.