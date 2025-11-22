پخش زنده
کبد و کلیههای مرد ۴۷ ساله جان ۶ تا ۸ نفر را نجات داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از انجام نهمین اهدای عضو در سال جاری در این شهرستان خبر داد و گفت: اعضای بدن جانبخش علیرضا امانی حسنآبادی ۴۷ ساله که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانوادهاش اهدا شد.
محمدرضا فاضل افزود:کبد، کلیهها و نسوج بیمار کاشانی پس از تأیید نهایی گروه پزشکی و رضایت خانواده، به بیماران نیازمند عضو حیاتی اهدا شد، تا جان چندین نفر نجات یابد.
وی با قدردانی از این اقدام انسان دوستانه و الگویی برای ترویج فرهنگ اهداء عضو در جامعه گفت: هر انسان میتواند با اهدای عضو خود جان ۶ تا ۸ نفر را نجات دهد و در سال جاری این نهمین مورد اهدای عضو در شهرستان است.