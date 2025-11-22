به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان گفت: حدود ۸۶۰ هکتار به روش آبیاری قطره‌ای و بارانی کشت شده است.

ایرج ذاکری پیش بینی کرد: امسال بیش از ۳ هزار تن محصول برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه امسال بیش از ۹۰ درصد از مزارع گندم شهرستان به‌صورت مکانیزه و با استفاده از ۱۴ دستگاه خطی‌کار و ریزدانه‌کار کشت شده افزود: این روش در کاهش مصرف بذر، افزایش بهره‌وری و بهبود عملیات کاشت، داشت و برداشت نقش مؤثری داشته است.

بیشتر بخوانید: آغاز کشت گندم در حاجی آباد

وی گفت: مهم‌ترین ارقام کشت‌شده سیروان، مهرگان، چمران ۲، برات، سارنگ، خلیل و جلال است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان افزود: استفاده از بذر‌های گواهی‌شده و عاری از علف هرز، رعایت تناوب زراعی، عمق و تراکم مناسب کاشت، بهره‌گیری از ادوات مکانیزه و تغذیه از مهم‌ترین عوامل در افزایش تولید است.