عرضه رسمی بنزین سوپر وارداتی از دوم آذر آغاز می‌شود و طبق گفته وزیر نیرو این اقدام تأثیری بر قیمت و سهمیه بنزین معمولی نخواهد داشت.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشرضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور، با حضور در برنامه روی خط خبر، با تشریح روند آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی اعلام کرد: از ۲۰ آبان ۱۴۰۳ و بر اساس مصوبه هیئت وزیران، در قانون ۱۴۰۴ با همراهی مجلس روند کاهش مالیات این بخش پیگیری شد و اقدامات گسترده‌ای برای تحقق این موضوع صورت گرفت.

وی گفت: این نخستین‌بار است که چنین فرآیندی در کشور انجام می‌شود و با همکاری وزارت نفت، دستگاه‌های مرتبط و بخش خصوصی در حال اجراست.

به گفته نواز، تاکنون برای حدود ۲۵ شرکت، مجوز واردات و توزیع بنزین صادر شده و هفته گذشته تابلوی بورس انرژی قیمت پایه را اعلام کرد. عرضه رسمی از دوم آذر آغاز می‌شود و حداقل خرید برای شرکت‌های توزیع‌کننده ۲ هزار لیتر و حداکثر ۳۰۰ هزار لیتر تعیین شده است؛ هرچند حجم محموله‌های وارداتی به بنادر بیش از این خواهد بود.

وی تأکید کرد: قیمت بنزین وارداتی می‌تواند دستخوش تغییر شود و خرید رسمی دوم آذر انجام خواهد شد.

نواز با بیان اینکه عرضه در بورس آغاز شده و سپس عرضه در جایگاه‌ها انجام می‌شود، افزود: بین یک هفته تا یک ماه پس از عرضه رسمی، قیمت نهایی مشخص خواهد شد. طبق اعلام وزیر نفت، هیچ تغییری در سهمیه کارت سوخت و قیمت بنزین معمولی ایجاد نخواهد شد.

وی شفافیت قیمت در بورس انرژی را نقطه قوت این روند دانست، اما گفت: قانون اجازه خرید از طریق مذاکره و بدون بورس را نیز داده است، اما بورس انرژی شفافیت بیشتری دارد.

تشکیل شورای سیاست‌گذاری واردکنندگان

نواز ادامه داد: برای تحقق عرضه بنزین در بورس و بخش خصوصی، چندین مرحله و حلقه زنجیره‌ای باید هم‌زمان شکل گیرد. اتفاق مثبت، تشکیل شورای سیاست‌گذاری شرکت‌های واردکننده و عرضه‌کننده است. مبنای تصمیم‌گیری شورا این بود که اولویت نخست، نظارت دقیق کمی و کیفی و کاهش قیمت برای مردم باشد و سودآوری برای شرکت‌ها در اولویت‌های بعدی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: بنزین سوپر وارداتی باید در جایگاه‌ها در مخزن و سکوی جداگانه عرضه شود و این زیرساخت‌ها تقریباً آماده است. جایگاه‌های تک‌سکو و سیار نیز در این طرح مشارکت دارند و اولویت اجرا تهران و کلان‌شهرهاست. قیمت روی سکو درج خواهد شد و برای این نوع بنزین از کارت سوخت استفاده نمی‌شود.

نواز با اشاره به استاندارد‌های جایگاه‌های سوخت کشور گفت: تجهیزات و ایمنی شبکه سوخت‌رسانی ایران در سطح بسیار مطلوبی است و تنها آماده‌سازی اولیه مخازن و تجهیزات کنترل کمی و کیفی مورد نیاز است.»

او افزود: بنزین سوپر وارداتی عمدتاً برای خودرو‌های لوکس مناسب خواهد بود و نظارت‌های کمی و کیفی به‌صورت روزانه و ساعتی انجام خواهد شد. پیش از تخلیه محموله در جایگاه، کنترل‌های لازم انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه کیفیت بنزین سوپر داخلی پایین نیست، گفت: افزایش شدید مصرف بنزین در کشور مانع تنوع‌بخشی به سبد سوخت و محدودکننده ظرفیت صادرات است.

وی ابراز امیدواری کرد با شکل‌گیری شورای سیاست‌گذاری، از دخالت دولت جلوگیری شود و در این حوزه مشکلی پیش نیاید.

جزئیات قیمت‌گذاری از زبان بورس انرژی

در ادامه، یاسر میرزایی، معاون توسعه بازار نفت و گاز بورس انرژی، درباره مبنای قیمت‌گذاری بنزین وارداتی توضیح داد: اطلاعیه منتشر شده در هفته گذشته مربوط به یکی از واردکنندگان بنزین سوپر است که قیمت پیشنهادی را بر اساس هزینه‌های محاسباتی خود ارائه کرده بود.

وی شاخص‌های مؤثر بر قیمت نهایی را شامل هزینه خرید بنزین سوپر با اکتان ۹۵، شاخص زیست‌محیطی یورو ۵، هزینه حمل از مبدأ تا مقصد، و هزینه‌های مربوط به مخازن و انتقال تا محل ذخیره در ایران دانست.

به گفته وی، این قیمت در منطقه بسته به زمان و حجم خرید متغیر خواهد بود.

میرزایی افزود: طبیعی است که فعالان این بازار در آغاز نباید انتظار سود بالا داشته باشند، زیرا دولت دخالتی در قیمت‌گذاری نخواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد: عرضه این فرآورده نقطه آغازی برای حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در زنجیره ارزش توزیع سوخت باشد.