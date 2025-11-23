در مراسمی از تجهیزات جدید آتش نشانی قلعه رئیسی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شهردار قلعه رئیسی با بیان اینکه یکی از مشکلات آتش نشانان در بخش چاروسا نبود امکانات فنی بود که در حوادث با این مشکلات روبهرو بودند. علی فروغی افزود: در ماههای گذشته با تلاش و همکاری سازمان شهرداریها و امور شهری استانداری و از اعتبارات ماده ۵۸ این تجهیزات خریداری شد و بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای ۳۴ قلم هزینه شد. شهردار قلعه رئیسی ادامه داد: برای تکمیل و آماده سازی خودروهای آتش نشانی هم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در ماههای گذشته هزینه شد.