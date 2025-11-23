به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شهردار قلعه رئیسی با بیان اینکه یکی از مشکلات آتش نشانان در بخش چاروسا نبود امکانات فنی بود که در حوادث با این مشکلات رو‌به‌رو بودند.

علی فروغی افزود: در ماه‌های گذشته با تلاش و همکاری سازمان شهرداری‌ها و امور شهری استانداری و از اعتبارات ماده ۵۸ این تجهیزات خریداری شد و بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای ۳۴ قلم هزینه شد.

شهردار قلعه رئیسی ادامه داد: برای تکمیل و آماده سازی خودرو‌های آتش نشانی هم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در ماه‌های گذشته هزینه شد.