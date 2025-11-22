به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسدالله تیموری‌یانسری در آیین اختتامیه نمایشگاه‌های روستاآباد و ایران جوان با اشاره به اینکه ۷۰ تا ۷۵ درصد فعالیت‌های کشاورزی استان در قالب کشاورزی خُرد انجام می‌شود، گفت: مهم‌ترین چالش این قشر، عدم دسترسی مناسب به بازار است.

وی با بیان اینکه محصولات مازاد کشاورزان خُردپا معمولاً اندک است، افزود: این مسئله سبب می‌شود فروش محصولات این کشاورزان با مشکل مواجه شود و حق واقعی آنان به دستشان نرسد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران ایجاد «روستابازارها» را راهکاری برای رفع این مشکل دانست و گفت: تا پایان سال جاری، هفت روستابازار در هفت شهر بزرگ استان راه‌اندازی خواهد شد.

تیموری‌یانسری خاطرنشان کرد: این بازارها در مناطقی با تراکم بالای کشاورزان خُردپا ایجاد شده و فرصت مناسبی برای عرضه مستقیم محصولات و تثبیت درآمد روستاییان فراهم می‌کند.

وی در پایان از نقش حمایتی بنیاد برکت در ترویج مشاغل خُرد روستایی و ایجاد بازارهای محلی تقدیر کرد.