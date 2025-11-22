نماینده ولی فقیه در استان قزوین در جمع اهالی روستا‌های انگورازوج و جلفاده گفت: با وجود برخی کمبودها، مسئولان در تلاش برای رفع مشکلات هستند و موضوع راه‌های الموت غربی نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت الاسلام والمسلمین حسین مظفری افزود:خدماتی که در این ۴۷ سال عمر انقلاب اسلامی به مردم داده شده است در طول صد‌ها سال در این کشور بی‌سابقه است.

امام جمعه قزوین گفت: علیرغم تحریم‌ها و دشمنی‌های دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی رهبری‌های هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی منجر به دست یابی به این موفقیت‌ها شده است.

وی افزود:سفر پر خیر و برکت رئیس جمهوری اسلامی برای استان دستاورد‌های ارزشمندی را در پی داشته است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد:در برخی موارد کمبود‌هایی وجود دارد، اما می‌توان گفت که مسئولان در صدد رفع این کمبود‌ها هستند.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری اظهارداشت:در طول جنگ ۱۲ روزه حماسه ماندگاری رقم خورد و اقشار مختلف مردم وفاداری و عشق و ارادت خود را به کشورمان و نظام مقدس جمهوری اسلامی به رخ جهانیان کشاندند.

افتتاح طرح‌های جدید در شهرستان قزوین

فرماندار شهرستان قزوین هم گفت: در جریان سفر رئیس جمهور به استان قزوین مصوبات و اعتبارات خوبی برای استان اختصاص یافت.

سیاوش طاهرخانی به پیشنهادات دولت در زمینه توسعه زیرساخت‌های راه نیز اشاره کرد و اظهارداشت: ما در حال کار کردن بر روی این پروژه‌ها هستیم و امیدواریم که با همکاری همه‌جانبه، توسعه بیشتری را در شهرستان مشاهده کنیم.

طاهرخانی با توجه به اهمیت پروژه‌های ورزشی نیز تأکید کرد: کمیته ورزشی به دنبال پیشرفت و ارائه بهترین خدمات به اهالی است.

سالار ولایتمدار نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم گفت: اعتباراتی که برای استان در جریان سفر رئیس جمهور اختصاص یافت در طی چند سال اخیر بسیار بی سابقه بود.

وی افزود:در دوران انقلاب شکوهمند اسلامی خدمات ارزنده‌ای در کشور صورت گرفته است که اگر نادیده گرفته شود بسیار کم لطفی است.

نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی تحت شدیدترین تحریم‌ها و فشار‌های غربی هاست باز توانسته است به مسیر خود به خوبی ادامه دهد.

ولایتمدار بیان کرد: مسئولان امروز خادمان ملت هستند و من به عینه شاهد این خدمت رسانی هستم و اگر ببینم مسئولی بخواهد از خدمت به مردم شانه خالی کند به شدت با آ نها برخورد خواهم کرد.

دیگر نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم گفت: بحث آب و راه دو موضوع مهم در این منطقه است که نیازمند توجه و رسیدگی ویژه است.

فاطمه محمدبیگی افزود: آبخیزداری و آبخوان داری در این منطقه دچار ضعف است و باید دستگاه‌های متولی نسبت به این امر دقت بیشتری بکنند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت:سهمیه ویژه‌ای برای منطقه اختصاص داده شده است و ۲ همت در بحث آبرسانی و ۲ همت در بحث راه و ۳ همت در حوزه درمانی برای این منطقه در نظر گرفته شده است.

محمد بیگی با اشاره به صعب‌العبور بودن منطقه تاکید کرد: باید تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ شود.