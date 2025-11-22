

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ششمین مجمع سلامت شهرستان ابرکوه با حضور مسئولان شهرستان، نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی یزد، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان اجتماعی برگزار شد. این نشست با هدف بررسی وضعیت شاخص‌های سلامت و نقش مردم در تحقق پروژه «شهر سالم» شکل گرفت.

در این نشست، رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان با اشاره به اهمیت عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، گفت: ۷۵ درصد از پیامد‌های نهایی سلامت جامعه به عواملی وابسته است که در اختیار مردم و سایر دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.

دکتر محمدهادی فرح‌زادی همچنین بر ضرورت تسریع در روند اجرایی ارتقای اورژانس پیش‌بیمارستانی شهری و پیشبرد فرایند آموزشی شدن بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) تأکید کرد.

فرماندار ابرکوه نیز در ادامه با بیان اینکه پروژه «شهر سالم» نقشه راهی روشن برای توسعه پایدار شهرستان است، افزود: این طرح نگاه تازه‌ای به ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت خدمات و حل مسائل اولویت‌دار سلامت در منطقه ارائه می‌دهد.

دکتر وطنچیان، رئیس شبکه بهداشت و درمان ابرکوه، رشد مشارکت اجتماعی را از مهم‌ترین دستاورد‌های شهرستان دانست و گفت: مردم امروز در فرآیند تصمیم‌سازی، اجرا و پیگیری مطالبات سلامت‌محور نقش‌آفرین هستند.

در پایان این نشست، بیانیه رسمی مجمع سلامت شهرستان ابرکوه قرائت و به امضای نمایندگان دستگاه‌ها و نهاد‌های حاضر رسید.