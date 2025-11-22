مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از برگزاری مراسم عزاداری دهه دوم فاطمیه در ۳۷ بقعه متبرکه استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: برای اجرای این برنامه‌ها ۶ مبلغ به شهرستان‌های مختلف اعزام شده‌اند و مراسم عزاداری فاطمیه در تمامی شهرستان‌های خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام بخشی‌پور افزو: بقاع متبرکه استان علاوه بر جنبه مذهبی، نقش مهمی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی دارند و در مناسبت‌های ملی و مذهبی نیز فعالیت‌های متنوعی را ارائه می‌دهند.

وی گفت: بقاع شاخص استان شامل امامزادگان سید تاج‌الدین (ع)، سید زید (ع)، سید حسن بزرگ (ع)، پیر حاجات، شیخ احمد زمزمه‌ای و امامزادگان سعدالله بن موسی (ع) هستند که هر ساله میزبان جمع زیادی از زائران و علاقه‌مندان هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان افزود: با توجه به اهمیت بقاع متبرکه در ارتقای فرهنگ دینی و فعالیت‌های اجتماعی، تلاش می‌کنیم خدمات‌رسانی به زائران به بهترین شکل ممکن انجام شود.