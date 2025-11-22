وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت بهره‌مندی از ظرفیت کشور‌های همسایه در عرصه سیاست خارجی کشورمان، گفت: بر این اساس درصدد اجرای سیاست دیپلماسی استانی هستیم تا تعاملات اقتصادی و تجاری بیشتری شکل بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس عراقچی با اشاره به اهمیت توسعه دیپلماسی با کشور‌های همسایه و تلاش وزارت امور خارجه در این عرصه، گفت: توجه به همسایگان و محیط همسایگی جمهوری اسلامی از اولویت‌های ما در سیاست خارجی محسوب می‌شود؛ این رویه از دولت قبل شروع شد البته در دولت‌های قبل هم دنبال شده بود و ما هم در دولت چهاردهم به عنوان اولویت نخست وزارت امور خارجه در نظر گرفتیم.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: فکر می‌کنم طی یک سال یا ۱۴ ماه گذشته، تعاملات دیپلماتیک با کشور‌های همسایه در سطح بسیار بالایی بوده و بر این اساس آقای پزشکیان به غیر از افغانستان، به همه کشور‌های همسایه سفر داشتند، من هم به همه کشور‌های همسایه سفر کرده‌ام، همچنین در حوزه خلیج فارس سفر‌های بسیار زیادی انجام شده و یک فهم بسیار بهتری نسبت به گذشته پدید آمده است.

وی تصریح کرد: حس نگرانی ودغدغه داشتن از جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کرده است؛ تبلیغات رژیم صهیونیستی و غربی‌ها و تلاش آنها برای اینکه ایران را به عنوان تهدید منطقه به جای اسرائیل نشان دهند، اکنون شکسته و فرو ریخته است؛ البته حملات، نسل کشی، فجایع و جنایت‌های اسرائیل در منطقه نیز در این خصوص موثر بوده است.

عراقچی با اشاره به اینکه وضعیت ما با همسایگانمان بسیار خوب است، افزود: البته به لحاظ اقتصادی هنوز از ظرفیت‌های کامل استفاده نشده است؛ در این زمینه و با هدف رفع این موضوع، دیپلماسی استانی را طی چند وقت گذشته شروع کردیم، زیرا کشور‌های همسایه ما با مناطق همجوار آنها در کشورمان که دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی هستند، می‌توانند روابط تجاری خوبی برقرار کنند.

وزیر امور خارجه با یادآوری همایش‌های مرتبط با دیپلماسی استانی که برگزار شده است، ادامه داد: با توسعه و افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری استان‌های همجوار با کشور‌های همسایه، بسیاری از نیاز‌های اقتصادی کشور می‌تواند تأمین شود.

وی با بیان اینکه استان‌ها نیز در خصوص تعامل با کشور‌های همسایه و بهره مندی از ظرفیت‌های طرفین به شدت ابراز خوشحالی و علاقه کرده‌اند، خاطرنشان کرد: بر این اساس ما این هدف را با جدیت بیشتری پیگیری خواهیم کرد تا تعامل با همسایگان را از تعامل بین دو کشور به تعامل بین دو کشور و تعامل استانی ارتقاء دهیم و بتوانیم از ظرفیت‌های استانی استفاده کنیم.

منبع: خانه ملت