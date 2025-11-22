پخش زنده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس از آمادگی این استان برای برگزاری انتخابات تمامالکترونیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس در جلسه ستاد انتخابات استان، بر سه محور «مشارکت حداکثری»، «سلامت انتخابات» و «حفظ سرمایه اجتماعی» به عنوان ارکان اصلی این رویداد سیاسی تاکید کرد.
حجت الله رضایی با اشاره به جایگاه ویژه کلانشهر شیراز در معادلات سیاسی، اجتماعی و امنیتی استان، اظهارکرد: برآوردها نشان میدهد حدود ۶۰ درصد مسائل استان به شیراز و شهرستان آن مربوط میشود و این امر، حساسیت و اهمیت مدیریت انتخابات در این حوزه را دوچندان میکند.
وی افزود: اصل هفتم قانون اساسی، مبنای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است که در استان فارس بهصورت تکانتخاباتی برگزار میشود.
رضایی، با اشاره به افزایش جمعیت باغشهرها و حضور گسترده شهروندان شیرازی در این مناطق در روزهای تعطیل، بر لزوم پیشبینی زیرساختهای لازم برای مشارکت این افراد در انتخابات تاکید کرد.
رضایی با تحلیل فضای سیاسی شیراز، پیشبینی کرد که جریانهای سیاسی مختلف از جمله اصلاحطلبان، اصولگرایان، اعتدالگرایان و گروههای مستقل، با لیستهای متعدد وارد رقابت خواهند شد.
وی تاکید کرد: باید بستر حضور همه جریانهای سیاسی فراهم شود و نگاه نظام در بررسی صلاحیتها، نگاهی باز و قانونی باشد تا از آسیب به سرمایه اجتماعی جلوگیری شود.
رئیس ستاد انتخابات فارس با اشاره به تجربههای گذشته در رد صلاحیتها، هشدار داد: حذف بیمبنای داوطلبان میتواند منجر به کاهش مشارکت و تضعیف امنیت ملی شود.
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.
استان فارس با ۳۷ شهرستان، ۹۷ بخش و ۱۲۵ شهر بزرگترین واحد تقسیمات کشوری است.
مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس گفت: ۳ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۸۲۲ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات پیش رو هستند.