به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیماری مزمن انسدادی راه هوایی (COPD)، یک بیماری مزمن است که مشخصه آن تنگی برگشت ناپذیر راه‌های هوایی است. این بیماری هم از نظر علائم تصویر برداری، هم از نظر پاتولوژی و علائم و درمان با بیماری آسم متفاوت است.

ازعلائم شایع این بیماری سرفه، تنگی نفس فعالیتی و خلط فراوان است.

تماس طولانی با دود سیگار منجر به ایجاد یا بدتر شدن سیر بالینی بیماری COPD است.

در صورت وجود این علایم حتما به پزشک متخصص داخلی یا فوق تخصص ریه مراجعه شود. درمان این بیماری باید به سرعت شروع شده و تاخیر در شروع درمان، منجر به ایجاد عوارض جبران ناپذیر خواهد شد.

۲۰ نوامبر روز جهانی COPD: که برای میلیون‌ها نفر، همین نفس ساده به چالشی روزانه تبدیل شده به نام "انسداد مزمن ریه"!

امروز فرصتی‌ست برای آگاهی، پیشگیری و مراقبت.

بیشتر بدانید: ترک سیگار از بیماری مزمن انسدادی راه هوایی جلوگیری می‌کند.