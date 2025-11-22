پخش زنده
امروز: -
مردم ولایی و شهیدپرور لرستان در استقبال از پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس سنگ تمام گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛همزمان با ایام فاطمیه و در آستانه ی سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مردم ولایتمدار و شهید پرور شهرهای لرستان در استقبال از کاروان لاله های فاطمی ،دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس سنگ تمام گذاشتند.
قهرمانان گمنامی که روزی با رمز و سربند «یا زهرا» در هشت سال دفاع مقدس با ایثار و جانفشانی حماسه ها آفریدند و این روزها همزمان با عزای فاطمی دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس بر دوش مردم ولایی و قدرشناس لرستان تشییع می شوند.
پیکر مطهر دو شهید گمنام لاله های فاطمی،سوم آذر همزمان با سراسر کشور در لرستان تشییع و برای تدفین به معراج شهدای تهران منتقل میشوند.