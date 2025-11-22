پخش زنده
امروز: -
«روایت هشت ساله»، «مالابار کوچولو ۲»، «آخرین دیدار» و «آخرین دیدار»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «روایت هشتساله»، یکشنبهها ساعت ۲۲ از شبکهی مستند پخش میشود.
این مجموعه تصویری از وقایع و رخدادهای هشت سال دفاع مقدس ارائه میدهد.
شبکه پویا «مالابار کوچولو ۲»، را هر روز ساعت ۱۲:۴۵ دقیقه پخش میکند.
این مجموعه داستان پسر کنجکاوی است که همیشه در حال کشف چیزهای جدید در زمینه دریاها، کوهها و فضاست
«آخرین دیدار»، هر شب ساعت ۲۲ از شبکه یک پخشمی شود.
این مجموعه داستان زندگی مادر شهید محمد معماریان از شهدای دوران دفاع مقدس است.
مجموعه «قصههای ناخوانده»، در مرکز پویانمایی صبا در ۵۲ قسمت دست تولید است.
بیان مفاهیم آموزشی و تربیتی با بهره گیری از ادبیات و قصههای ایرانی رویکرد این مجموعه است.