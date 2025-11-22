به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در آیین افتتاح و بهره‌ برداری از دبستان ۱۲ کلاسه جعفر برزگر گفت: جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته نشان داده که میزبان شایسته‌ ای برای جمعیت قابل توجهی از مهاجران بوده است و به‌ ویژه کودکانی که نیازمند تحصیل بوده‌ اند، همواره مورد حمایت قرار گرفته‌ اند.

غلامحسین مظفری با بیان اینکه این مدرسه صرفاً یک فضای آموزشی نیست، بلکه «نماد هم‌ افزایی و همبستگی بین دستگاهی برای خدمت به فرزندان ایران و کودکان مهاجر» است، از خیر سازنده مدرسه و تمامی دستگاه‌ های اجرایی مشارکت‌ کننده در این طرح قدردانی کرد.

مظفری با اشاره به افتتاح ۳۰۰ مدرسه در استان در سال جاری و با ابراز خرسندی از رویکرد رئیس‌جمهور در توسعه عدالت آموزشی و ساخت مدارس، اظهار کرد: امیدواریم تا پایان سال، بخش قابل توجهی از نیازهای فضای آموزشی خراسان رضوی تأمین و حتی تکمیل شود.

وی همچنین با قدردانی از کمیساریای عالی پناهندگان برای همکاری در ساخت مدارس ویژه اتباع، بیان کرد: حجم نیاز مهاجران، چه رسمی و چه غیررسمی، به مراتب بیشتر از کمک‌های نهادهای بین‌المللی است.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به ثبت بیش از ۴۰۰ هزار مهاجر و پناهنده در استان تصریح کرد: میزان یارانه و خدماتی که جمهوری اسلامی به مهاجران ارائه می‌ کند با حجم کمک‌ های بین‌ المللی تطابق ندارد اما همواره از تلاش ها و کمک‌هایی که از این طریق می‌ رسد تشکر می کنیم.

مظفری تأمین آب شرب برای مردم استان خراسان رضوی به ویژه اتباع را یکی از چالش‌ های استان دانست و ادامه داد: درخواست داریم آب مورد نیاز حداقل بخشی از جمعیت مهاجر از مسیر هریرود و سد دوستی تأمین شود و پیشنهاد می‌ کنم تا نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در مشهد، برای این موضوع نیز پیگیری جدی داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه «هیچ دانش‌ آموز مهاجری نباید از تحصیل بازبماند و عدالت آموزشی باید برای همه برقرار باشد»، گفت: انتظار می‌ رود سازمان‌ های بین‌ المللی این واقعیت‌ها را منعکس و حمایت‌ ها را تقویت کنند.



مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این مراسم، با اشاره به سهم قابل توجه دانش‌ آموزان اتباع در ناحیه یک و مناطق حاشیه‌ ای مشهد، گفت: این نواحی بخش عمده‌ ای از جمعیت دانش‌ آموزی اتباع را در خود جای داده‌ اند و تا کنون بیش از ۵۲ هزار دانش‌ آموز اتباع در استان ثبت‌ نام شده‌ اند؛ رقمی که بنا بر برآوردها احتمالاً تا مرز ۷۰ هزار نفر نیز افزایش خواهد یافت.

محمد اسدی کمبود فضای آموزشی را یکی از اصلی‌ ترین چالش‌های آموزش و پرورش در این نواحی دانست و افزود: با توجه به این حجم از جمعیت دانش‌ آموزی، تراکم کلاس‌ها افزایش می‌ یابد و لازم است در مناطقی که اتباع در آن سکونت دارند، فضاهای آموزشی جدید به‌سرعت تأمین شود.

اسدی با اشاره به افتتاح هشتمین مدرسه احداث‌شده توسط سازمان ملل در مشهد، گفت: امیدواریم این روند ادامه یابد و در آینده شاهد ساخت تعداد بیشتری از این نوع مدارس در مشهد باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی همچنین تأکید کرد: با توجه به پیش‌ بینی افزایش جمعیت دانش‌ آموزان اتباع، استان حداقل به ساخت بیش از ۱۰۰ مدرسه جدید با کمک کمیساریای عالی سازمان ملل در مشهد نیاز دارد؛ این در حالی است که تاکنون تنها هشت مدرسه ساخته شده است.

اسدی با بیان اینکه تراکم بالای مدارس حاشیه شهر به دلیل حضور گسترده اتباع است، اظهار کرد: ادامه این روند برای تحقق عدالت آموزشی ضروری است تا هیچ دانش‌ آموزی از تحصیل بازنماند.

دبستان ۱۲ کلاسه جعفر برزگر ویژه اتباع خارجی در خیابان مفتح شمالی مشهد قرار دارد.