به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون عمرانی استاندار کرمان با اشاره به سیاست مهم استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کرد: در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی مواجه بود، نخستین تأکید استاندار اجرای برنامه احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کرمان بود.

مصطفی آیت‌اللهی موسوی افزود: موانع مربوط به واگذاری زمین و دریافت استعلام‌ها احصاء و روند‌ها در کارگروه‌های مختلف تسهیل شد تا سرمایه‌گذاران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان وارد مرحله اجرا شوند.

وی بیان کرد: نتیجه این تلاش‌ها آن بود که کرمان اکنون رتبه برتر کشور را در ورود نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه سراسری برق و همچنین در جذب سرمایه‌گذاری کسب کرده است.

به گفته موسوی، تاکنون حدود ۸۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان مجوز گرفته‌اند و در مراحل مختلف احداث هستند؛ بخشی از آنها نیز وارد فاز اجرا شده‌اند. این رقم حدود ۳۰ درصد بیشتر از هدف ۵۰۰۰ مگاواتی تعیین‌شده در آغاز برنامه است

معاون عمرانی استاندار کرمان همچنین از برخورد با سرمایه‌گذارانی که زمین دریافت کرده، اما اقدامی انجام نداده‌اند، خبر داد و گفت: این افراد شناسایی شده‌اند و در نشستی که هفته جدید برگزار می‌شود، تعیین‌تکلیف خواهند شد؛ در صورتی که پیشرفتی نداشته باشند، زمین‌ها به سرمایه‌گذاران جدید واگذار و با این اقدام، رکورد ۸۵۰۰ مگاوات نیز افزایش خواهد یافت.