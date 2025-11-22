سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: در هفت ماهه امسال، ۷ هزار و ۳۰۴ حادثه ترافیکی در کشور به ثبت رسیده است که نسبت به سال گذشته، تعداد تصادفات ۱۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل ماهرخ افزود: در هفت ماهه امسال، ۷ هزار و ۳۰۴ حادثه ترافیکی در کشور به ثبت رسیده است؛ یعنی روزانه ۳۴ حادثه به وقوع پیوسته است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۱۱ درصدی آمار هستیم همچنین در این بازه زمانی، حدود ۲۰ درصد از مأموریت‌های اورژانس پیش بیمارستان مربوط به حوادث ترافیکی بوده که این رقم نیز نسبت به سال گذشته حدود ۲ درصد رشد داشته است؛ این افزایش، نشان‌دهنده بالا رفتن سهم آسیب‌های ترافیکی در میان کل مأموریت‌هاست.

وی با بیان اینکه بیشتر تصادفات از ساعت ۱۶ تا ساعت ۲۰ رخ داده است، ادامه داد: بیشترین مأموریت‌های مربوط به حوادث ترافیکی در استان‌های تهران با هزار و ۶۷ مورد، استان خراسان رضوی با ۶۲۳ مورد و استان فارس با ۵۲۶ مورد بوده است. همچنین کمترین حوادث ترافیکی نیز در استان گیلان با ۴۶ مورد به ثبت رسیده است.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور درباره مصدومان ادامه داد: بیشترین مصدومین در استان تهران با ۳ هزار و ۷۰۴ نفر، خراسان رضوی ۳ هزار و ۶۷۱ نفر و کرمان ۳ هزار و ۱۰۲ نفر بوده و در استان‌های قم، گیلان و هرمزگان نیز کمترین تعداد مصدومان گزارش شده است.

ماهرخ درباره تعداد فوتی‌های تصادفات نیز گفت: بیشترین آمار فوتیان مربوط به شهر تهران است که ۱۸۳ نفر جان طی ۷ ماه گذشته خود را از دست داده‌اند. دومین استان کرمان با ۱۵۸ نفر و در استان سیستان و بلوچستان هم ۱۳۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند. همچنین کمترین آمار فوتی‌ها مربوط به استان گیلان با ۱۲ نفر است.

وی با اشاره به حوادث خودرو‌های حمل و نقل عمومیدر کشور افزود: از اول امسال تا ۳۰ مهرماه، ۱۶۲ مأموریت ویژه در مورد حوادث مربوط به اتوبوس، مینی‌بوس و ون گزارش شده که نسبت به سال گذشته کاهش ۱۲ درصدی داشته است و در این تصادفات ۸۶ نفر کشته و هزار و ۶۷۳ نفر مجروح شدند. بیشترین مصدومان در استان خراسان رضوی و بیشترین فوتی‌ها در استان فارس گزارش شده است.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور ادامه داد: در سال جاری، ۳۸ حادثه مربوط با تانکر مربوط به سوخت داشتیم که در این حوادث ۱۷ نفر کشته و ۶۲ نفر زخمی شدند و این حوادث نیز نسبت به سال گذشته کاهش ۴۰ درصدی داشته است.

ماهرخ درباره افرادی که در محل حادثه خدمات درمانی دریافت کردند، گفت: در مجموع ۴۹۶ هزار و ۱۶۴ نفر در محل حادثه توسط نیرو‌های اورژانس درمان شده‌اند که از این تعداد ۳۰ هزار و ۲۲۹ نفر مصدومان حوادث ترافیکی بوده‌اند. میزان درمان در محل برای مصدومان ترافیکی نسبت به سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است؛ این موضوع می‌تواند حاکی از شدت آسیب‌های قابل درمان در صحنه و یا بهبود سرعت و دسترسی تیم‌های اورژانس باشد.

وی افزود: امسال یک میلیون و ۷۰۶ هزار و ۷۹۶ نفر با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شده‌اند که ۵۷۸ هزار و ۵۹۹ نفر از آنها مصدوم حوادث ترافیکی بوده‌اند. این تعداد نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.