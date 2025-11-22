استاندار سمنان رزمایش خدمت دستگاه های اجرایی استان سمنان به منظور تسریع در پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات مردم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، استاندار سمنان گفت : این رزمایش از ابتدای آذر ماه با هدف ارزیابی میزان رضایت مندی مردم از عملکرد مسئولان و تشریع در روند پاسخگویی به مردم و دقت نظر مسئولان در رفع مشکلات شهروندان اجرا می شود .

محمدجواد کولیوند افزود: از روند اجرای این رزمایش نیز بازرسی می شود تا میزان پاسخگویی و رفتار مسئولان در قبال شهروندان ارزیابی شود .