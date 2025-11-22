پخش زنده
در راستای ارتقای سطح آمادگی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در برابر تهدیدات بهداشتی، اولین جلسه کارگروه پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان و تب برفکی در شهرستان طارم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان در این جلسه به بررسی وضعیت بیماری در سالهای گذشته در کشورهای مختلف جهان، از جمله کشورهای همسایه، و نیز کانونهای بیماری در مناطق مختلف پرداخت.
وی در ادامه بر اهمیت مراقبتهای زیستمحیطی و نظارت میدانی توسط دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: رصد و پایش مستمر مناطق حساس مانند تالابها، رودخانهها و محل تجمع پرندگان آبزی و کنارآبزی نقش مهمی در پیشگیری از ورود و گسترش بیماری دارد.
لزوم آمادگی فوری در برابر تب برفکی
معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری در این جلسه با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی عمومی، به شیوع احتمالی بیماری "تب برفکی " در شهرستانهای همجوار اشاره کرد و از تمامی اعضا خواست تا با اداره دامپزشکی هماهنگیهای لازم را برای جلوگیری از ورود این بیماری دامی واگیردار به طارم آغاز کنند.
وی افزود: با توجه به تردد دام سبک و سنگین در سطح شهرستان، هرگونه سهلانگاری در نظارت بر واکسیناسیون و قرنطینه میتواند اقتصاد دامپروری منطقه را به شدت به خطر اندازد.
بر این اساس، مقرر شد اداره دامپزشکی ضمن بررسی دقیق وضعیت واکسیناسیون سراسری، گزارشی از میزان ذخیره واکسن تب برفکی موجود در منطقه و آمادگی تیمهای سیار برای اجرای طرحهای واکسیناسیون اضطراری ارائه کند.
در پایان جلسه، مقرر شد ادارات و دستگاههای مرتبط شهرستان با همکاری دامپزشکی و محیط زیست، ضمن انجام پایشهای دورهای، اقدامات لازم را برای شناسایی احتمالی موارد مشکوک و کنترل سریع آن انجام دهند تا ضمن حفظ سلامت دام و طیور، از تأثیرات اقتصادی و زیستمحیطی این بیماری جلوگیری شود.